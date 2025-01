Qué significa tener el armario lleno de ropa que no usás, según la psicología

A pesar de que la ropa se acumula y las señales de necesidad limpieza se hacen cada vez más notorias, algunas personas no pueden deshacerse de lo que ya no usan. Una de las razones, según la psicología es una nostalgia por el pasado. Por ejemplo, se relaciona el hecho de guardar ropa en una talla que ya no sirve con un deseo de volver a una época pasada que se percibe como mejor.