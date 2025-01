Justin Baldoni atacó legalmente al The New York Times por la denuncia de acoso de Blake Lively

“It ends with us”, la película protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni trasladó parte de su temática a la realidad. La actriz denunció a su compañero y coprotagonista por acoso sexual y la demanda fue tomada por el periódico The New York Times. A modo de defensa, Baldoni atacó legalmente al diario y exigió U$S250 millones como compensación.