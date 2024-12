La tierna foto y la reaparición de Bruce Willis en redes sociales: la publicación de su esposa

Pero lo que parecía haber empezado como una queja, terminó con una tierna dedicatoria y celebración del amor. "Me doy 30 minutos para pensar: '¿Por qué él? ¿Por qué nosotros?', para sentir la ira y el dolor. Después me sacudo todo eso y vuelvo a lo que es. Y lo que es... es amor incondicional. Me siento bendecida por saberlo y esto es por él. Lo haría todo otra vez y otra vez en un instante".