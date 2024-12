Cómo fue la fiesta de Jorge Newbery en Aguilares

César More, el más experimentado del plantel, contó más detalles de los festejos. “Cuando llegamos a Aguilares, la avenida estaba llena de gente. Nos recibieron con bombas, humos, abrazos y hasta lágrimas de personas que no podían creer haber logrado el título después de tanto tiempo. En la cancha de básquet, que está bajo un tinglado previo al campo de juego, se desató toda la fiesta”, señaló el ex defensor del “Decano”.