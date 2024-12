VIDEO. Daniel Abad apuesta a reconvertir la matriz económica de Tucumán

“No tenemos petróleo, no tenemos gas, tenemos poca superficie para vivir y para actividad agrícola ganadera, no tenemos litio, no tenemos minerales, no tenemos nada”, manifestó. En ese sentido, dijo que la provincia cuenta con la caña de azúcar diversificada (para exportación y para biocombustible), y con citrus, que hoy viene muy golpeado. Dijo que después vienen otras actividades como el arándano, la frutilla y la papa, que también traccionan en menor medida.