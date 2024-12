Quién es el tucumano que diseñó los lentes que ahora usa Franco Colapinto

El piloto de Fómrula 1 se probó las gafas de Sol que le enviaron Norelli, que también tiene Síndrome de Down, y su familia. "¿Qué hacés, Joaco? Qué hacés Joaco? Mirá, me estoy probando las gafas. Gracias por el regalo, me acaba de llegar y las estoy usando bastante", empezó saludando Colapinto en el video que luego el emprendedor compartió en sus redes.