La fiesta del fútbol tucumano se mudó al sur de la provincia

El volante no sólo se emocionó por el logro deportivo, sino que recordó todos los esfuerzos que realizó para jugar al fútbol. “Cuando nació mi hijo Valentín, tuve que salir a trabajar de otra cosa. Fui cosechero de limón y trabajé en un corralón. Fue muy duro porque tenía que dejar mi hijo con mi mamá y casi no compartía tiempo con él. Me pone muy feliz que él viva esto”, agregó.