Creció la pelea entre Bullrich y Rodríguez Larreta: “Abandoná el show de insultos”

La disputa comenzó cuando Bullrich responsabilizó a Larreta por no haber terminado la construcción de una cárcel, lo que, según ella, generó el colapso en las comisarías porteñas. "La Ciudad durante tres años tenía que haber terminado una cárcel que no la terminó", dijo la ministra, quien también criticó al ex jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por “lavarse las manos” ante la situación.