La lapidaria crítica de una gloria de Boca Juniors a Cristian Medina: "Lo mejor que pudo haber pasado"

Por su parte, el exjugador de Boca, Beto Márcico, criticó al futbolista. "Lo mejor que pudo haber pasado es que se haya ido Medina. Cuando no querés jugar en un club, lo mejor es irte", dijo Márcico. Además, expresó su sorpresa por el destino elegido. "A mí me sorprendió que se vaya a un club argentino. Cuando te vas de Boca, soñás todos los días con volver. Gago quería que juegue en su equipo, pero él quería la venta. Por suerte, se fue por la cláusula de US$ 15.000.000", agregó.