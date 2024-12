Jorge Macri desdoblará las elecciones porteñas: ¿qué significa?

“Muchos hablan de cambio, pero el verdadero cambio es el que se lleva a cabo, no el que se promete. Nosotros no hacemos anuncios vacíos. Trabajamos en un cambio transformador que mejora la calidad de vida de quienes residen, invierten, trabajan, estudian o visitan la Ciudad”, agregó el primo del ex presidente Mauricio Macri y, a su vez, ex intendente de Vicente López.