Ángel de Brito anunció una baja importante en el panel de LAM: ¿de quién se trata?

Los motivos de la salida de Balli fueron un enigma durante toda la emisión. “No quiero contar todo, me gustaría que lo haga ella. Hoy no creo que tengamos tiempo porque vamos a tener una entrevista mano a mano con Jenifer Lauría, pero le quiero hacer la despedida que se merece”, explicó De Brito.“¿Seguro que no vuelve más?”, indagó una de sus colegas, Dalma Maradona, consulta que también quedó sin respuesta.