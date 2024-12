¿Acuerdo entre Milei y Macri? Esperan señales en Tucumán

La advertencia del presidente, Javier Milei, al ex mandatario Mauricio Macri, respecto de que si no hay acuerdo electoral en todos los distritos no habrá alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, agita la discusión en las provincias. En Tucumán, dirigentes de uno y de otro espacio están expectantes ante el inicio del año electoral que pondrá en juego cuatro bancas en la Cámara Baja.