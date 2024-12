Qué dijo Mirtha Legrand tras su tensa entrevista con Roberto García Moritán

El ex funcionario porteño intentó suavizar la conversación y se defendió: "Creo que estás siendo injusta. Me estás tratando mal, hay un tono y una actitud que no me agradan". La conductora interrumpió: "La buenita no me voy a hacer. Yo te voy a preguntar todo lo que quiero preguntar. Todo el mundo te quiere tener, no puedo ser estúpida de no preguntarte".