¿Acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri? En Tucumán esperan definiciones

Alberto Colombres Garmendia, ex legislador del macrismo, afirmó: "El problema es político, no ideológico", subrayando que las estrategias serán clave para concretar una alianza exitosa en Tucumán. Además, remarcó que "el PRO Tucumán no va a actuar de una manera distinta a la que actúa Mauricio Macri", reflejando su alineación con las decisiones nacionales.