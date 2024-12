Jaldo, en su mensaje festivo: “Trabajamos por una Argentina mejor, cuidando a Tucumán”

En otro tramo de su alocución, el gobernador recordó las diferentes dificultades con las que asumió la gestión en materia de seguridad, servicios esenciales y transporte público, y dijo: “Llegaron 17 colectivos nuevos; estas son las acciones que estamos haciendo como gobierno, no hay margen para especulaciones personales en Tucumán. No hay margen para ser tibios o para dudar. A Tucumán la sacamos entre todos o no lo saca nadie”.