Macri le respondió a Milei y se mostró dispuesto a una alianza entre el PRO y LLA

Cabe recordar que Milei había señalado en una entrevista con Forbes Argentina la necesidad de un acuerdo total entre ambos partidos: "O vamos juntos con el PRO en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", afirmó. Además, destacó que las elecciones legislativas serán clave para acelerar las reformas impulsadas por su gobierno.