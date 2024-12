Jorge Juárez Chico desmintió al presidente de la URT

Juárez Chico desmintió los dichos de Taboada. “Sobre esa parte de la nota quería aclarar que mi elección no fue temporal. La figura de presidnete temporal no existe. A mi me eligieron con acuerdo de los presidentes de los clubes de ese momento. Fue en diciembre del 2016 y mi mandato fue por dos años, como marca el estatuto de la Unión de Rugby de Tucumán”, expresó el ex presidente de Lince.