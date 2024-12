Se conocieron los motivos de la salida de Neymar de Barcelona: "Hasta los últimos días intentamos que no se fuera"

“Ir al PSG también fue decisión suya. Decidió cambiar. En ese momento estábamos en una situación muy difícil en el Barça porque no sabíamos lo que pensaba la dirección deportiva. Parecía que en el club querían que él ocupara el lugar de Messi y él no quería eso. Decidió salir, ir a otro lugar. Yo quería que mi hijo siguiera en el Barça, hasta los últimos días intentamos que no se fuera, pero se fue porque no quería ocupar la posición de Messi y ser la mayor estrella del Barça”, aseguró.