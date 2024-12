Para 2025: Chahla apuesta por "una ciudad más segura, sustentable y conectada"

En materia de seguridad vial, la intendenta subrayó la necesidad de educar a los conductores, especialmente a quienes usan motos. “La moto no es un juguete. Implementaremos clínicas de manejo y quienes no usen casco o no cumplan con las normas deberán capacitarse antes de recuperar sus vehículos. Esto no es solo punitivo, es por la seguridad ciudadana”, afirmó.