Cómo dormir mejor en verano sin aire acondicionado, según la ciencia

También se recomienda no hacer ejercicio de manera demasiado cercana a la hora de acostarse, debido al aumento de temperatura corporal que produce. Así, el ejercicio durante el día o de manera más anticipada al sueño sí es una ayuda porque así contribuye al cansancio y a que no entre el sueño, pero a tiempo para que nos podamos relajar tras esa ducha (sea o no caliente).