Malas noticias para Milei: Trump nombró como encargado de Latinoamérica a Claver-Carone, crítico del libertario y del plan de Caputo

Choques con Guillermo Francos

El antagonismo entre Claver-Carone y Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Milei, no es reciente. En 2022, Francos acusó al ex funcionario del BID de actuar con “prepotencia” y de retrasar injustificadamente un préstamo de U$S 500 millones para Argentina, en un contexto económico crítico. Según Francos, fue necesaria la intervención de Sergio Massa para destrabar los fondos.