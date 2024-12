¿Elon Musk, presidente? "No puede serlo”, dijo Donald Trump

No va a convertirse en presidente, se los puedo asegurar”, dijo Trump en un mitin en Phoenix, Arizona. “Estoy tranquilo, ¿saben por qué?”, preguntó a la multitud. “No puede serlo, no nació en este país”, continuó el republicano sobre el jefe de SpaceX, nacido en Sudáfrica y nacionalizado estadounidense. “Me gusta estar acompañado de gente inteligente”, prosiguió al asegurar que Musk no estaba en proceso de “reclamar la presidencia”.