El Gobierno presentará este lunes los primeros colectivos para el transporte público

Según se indicó, la decisión de la compra de colectivos responde al deterioro visible del sistema actual. "No podemos hablar de un buen servicio si no tenemos colectivos. No podemos seguir con una flota con una edad promedio de 12 años o permitir que, de los 1.400 colectivos que había en la provincia, queden solo 1.100. Esto genera demoras inaceptables en las frecuencias, con esperas de hasta una hora y media en las paradas", explicó Jaldo.