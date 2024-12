Graneros y Sportivo, por el pase a semifinal del Regional Federal Amateur

Con respecto a como estan siendo estos años en el club asegura que nunca estuvo mejor. “Graneros es un club donde no te falta nada: solo tenés que jugar y dar lo máximo por esta camiseta. Muchos quieren venir a jugar acá. En lo personal, me siento cómodo, una palabra que no se escucha mucho en nuestro fútbol local. Hago lo que me gusta y, además, te pagan bien y al día. Se preocupan por todos los aspectos”.