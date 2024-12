Javier Milei lanzó el Plan Nuclear: "Pretendemos ser pioneros"

Luego, el mandatario completó: “Después de décadas de declive, la energía nuclear tendrá su retorno triunfal y nosotros no solo no nos vamos a quedar atrás, sino que pretendemos ser pioneros. Precisamente para esta tarea he convocado al doctor Demian Reidel. Él ha sido el jefe de mi consejo de asesores a lo largo de este año y enfocado especialmente en pensar el largo plazo. Y hoy tengo el orgullo de presentarlo como responsable del plan nuclear argentino".