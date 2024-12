Atlético Tucumán debutará en la Copa de la Liga enfrentando a San Martín de San Juan

El fixture completo de Atlético Tucumán

Fecha 1 San Martin (SJ) vs Atlético

Fecha 2 Central Córdoba vs Atlético Tucumán- Interzonal

Fecha 3 Atlético vs Riestra

Fecha 4 Central vs Atlético Tucumán

Fecha 5 Atlético vs Sarmiento

Fecha 6 Talleres vs Atlético

Fecha 7 Atlético vs Gimnasia

Fecha 8 Atlético vs Newell's -Interzonal

Fecha 9 River vs Atlético

Fecha 11 Platense vs Atletico

Fecha 12 Atlético vs Instituto

Fecha 13 San Lorenzo vs Atlético

Fecha 14 Atlético vs Independiente

Fecha 15 Godoy Cruz vs Atlético

Fecha 16 Atlético vs Lanus