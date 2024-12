Cuál será el principal desafío que tendrá Javier Milei en 2025

¿Chau cepo?

En cuanto a la propuesta del ex ministro de Economía Domingo Cavallo de ir a un dólar único y sin cepo, coincidió con que "a eso vamos aunque no se sabe cuándo". Según De Pablo, salir del cepo "no es prioridad" para el Gobierno. "En algún momento va a ocurrir, pero hoy por hoy no tienen apuro para esta salida", dijo en otro reportaje anterior.