Comenzó a funcionar la tarjeta SUBE en Tucumán: ¿Cómo funciona y qué dudas surgen entre los usuarios?

Beneficios y dudas frecuentes

LA GACETA hizo un recorrido por las calles y encontró diferentes opiniones. La jubilada Rosario, conocida como “Pochita”, fue una de las primeras en retirar su tarjeta de manera gratuita. “Esto me facilita muchas cosas porque me gusta salir. Soy jubilada y ya tenía descuento, pero los boletos gratuitos que ofrece la provincia no me alcanzaban para todo el mes. Ahora, con la SUBE, puedo viajar con un descuento del 55%,” explicó emocionada.