Test de personalidad: la jarra que elijas revelará el secreto que bloquea tu felicidad

Sos una persona con una voluntad inquebrantable. Nunca te rindes y haces todo lo que está a tu alcance para lograr tus metas. De hecho, ya sos feliz, pero quizás aún no te has dado cuenta. Tu enfoque en el próximo objetivo es tan intenso que pasas por alto la importancia del camino que has recorrido. Detente un instante, respira, y verás que no te falta nada para ser realmente feliz.