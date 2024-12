Cómo comprar de forma directa en el exterior

La habilitación de compras internacionales por parte de Mercado Libre se da en el contexto de la reciente flexibilización del régimen de envíos courier. A partir del 2 de este mes, el Ministerio de Economía amplió el límite máximo por paquete importado de U$S 1.000 a U$S 3.000 y eliminó los aranceles aduaneros para compras de hasta U$S 400 destinadas al uso personal.