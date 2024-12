Fue campeón con Independiente, tuvo un paso por Europa y ahora vende hamburguesas

En sociedad con Daniel Montenegro, ídolo del club, Ríos encaró un emprendimiento con varios locales de una reconocida cadena de hamburguesas. Sobre esta faceta, explicó: "Es un emprendimiento que tenemos con el Rolfi y otro socio. Me ayuda a tener la cabeza ocupada porque el destrato y la inestabilidad del fútbol no me deja tranquilo. Me gustaría estar más cerca de los chicos que del profesionalismo puro", declaró en diálogo con TN.