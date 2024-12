Quiénes son los "no confiables" que no podrán usar tarjetas de débito y crédito, según ARCA

La nueva regulación está pensada para hacer un mejor seguimiento a los usuarios cuya situación patrimonial o de transacciones resulte comprometedora o no haya podido justificarse. A este grupo se denominó de los Contribuyentes No Confiables y son las personas físicas o jurídicas con clave única de identificación tributaria (CUIT) bloqueada o que no esté en condiciones de emitir facturas.