Las vacaciones del gabinete: Milei les pidió a sus funcionarios que sean austeros con los viajes

Aunque no habría sido el único, la mayoría de los consultados reconoció lo “atinado” del pedido presidencial y pasó sus fechas para que en Gobierno supieran cuándo iba a estar ausente. “Somos gente normal, que nos tomamos vacaciones y obviamente nos pidieron que dejemos gente que nos pueda reemplazar. Que no se note la ausencia en términos operativos o de gestión, pero no mucho más que eso”, detalló un funcionario de Casa Rosada.