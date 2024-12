“El mundo frutícola ya no puede imaginarse sin la palta”

Y añadió que Latinoamérica también fue contagiada por el boom de la palta. Esta región concentra los grandes productores, que descubrieron en sus vecinos atractivos mercados; en especial, para los lotes que no cumplen del todo con los estándares impuestos por los países del norte. “Además, al principio y final de la campaña, cuando los volúmenes aún no son suficientemente grandes o la calidad no es la óptima para un envío a ultramar, se envía la palta a los países vecinos”, dijo.