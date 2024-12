Día de San Juan de la Cruz: oración para pedir fortaleza contra las penas

Oración a San Juan de la Cruz para pedir fortaleza

Tu emblema fue siempre padecer y ser despreciado. ¡Oh, si pudiese yo al menos resignarme en mis tribulaciones, ya que no soy tan generoso como tu en el padecer y ser despreciado! A ti, pues, que en tantos sufrimientos fuiste siempre paciente, resignado y gozoso, a ti me encomiendo para que me enseñes a resignarme en mis muchas penas.