Para los familiares, el traslado al penal de Benjamín Paz puede ser un alivio

“Lo único que quiero es que ahí, que están alejados, no les llegue la droga. Mi hijo está encerrado por consumir esa porquería. No supe atender esa situación y ahora estoy sufriendo por él. En algún momento pensé que estando en un calabozo dejaría de consumir. Pero me equivoqué. Siempre consiguen”, explicó la mujer en una entrevista con LA GACETA.