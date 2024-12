El emotivo recuerdo de Sara Rossi con la Fiesta del Deporte: "Me ayudó muchísimo"

No obstante, Sara no se rinde fácilmente ante las adversidades. Siempre se mantiene en la búsqueda del constante progreso y además de su carrera deportiva, también está estudiando una Tecnicatura Universitaria en Deportes de Patinaje, además de trabajar como profesora. "Me gusta mucho enseñar y compartir mi experiencia con los demás", afirmó. "Es un trabajo que me llena mucho y me permite mantenerme conectada con el deporte de una manera diferente", agregó.