Test de personalidad: el outfit que elijas revelará los rasgos ocultos de tu personalidad

Si elegiste el outfit 1, sabes muy bien lo que querés en la vida. No te rendís fácilmente. Las críticas no te causan pánico. Las dificultades no te dan miedo. La timidez no va contigo. Sos una persona segura, tranquila, atrevida, resolutiva y sincera. Hablas directamente sobre lo que deseas. Te encanta explorar cosas nuevas.