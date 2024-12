Sueldos a estatales: el Gobierno tucumano y ATE firmaron un nueva recomposición salarial

Un gran esfuerzo institucional y político

"No nos equivocamos -dijo Jaldo- en el camino que hemos elegido. Tenemos que ser conscientes del contexto en el que está la Argentina, donde la tendencia es achicar el Estado. Y hay que ver como nos manejamos en Tucumán donde muchas veces los acuerdos entre Gobierno y gremios no son suficientes pero tener un trabajo estable, en blanco, con aportes jubilatorios, no tiene precio", remarcó.