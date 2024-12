Fabiola Yáñez, sobre Alberto Fernández: "Jamás me pidió perdón por las palizas que me daba"

La ex primera dama Fabiola Yáñez volvió a hablar de su denuncia de violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, días previos a la indagatoria que deberá hacer frente el denunciado. En una entrevista con el medio español OK Diario, Yáñez afirmó: “Alberto Fernández jamás me pidió perdón por nada. Además, me culpaba a mí".