Falleció la actriz María Socas, a los 65 años

En el cine, se destacó en innumerables obras de teatro, novelas y películas, algunas de producción internacional como The Warrior and the Sorceress (1985), Deathstalker II y Hollywood Boulevard II (1990). En el ámbito nacional, Socas lució en No habrá más penas ni olvido (1983), Los chicos de la guerra (1984), Kamchatka (2002), Las manos (2006), otras tantas producciones. Su último trabajo fue en la inédita La sangre roja (2021).