Toda la magia de Juan Falú y Silvia Pérez Cruz

“Cantar con Juan es la libertad, es la música en estado puro; no hay pensamiento, es sentimiento y vuelo”, ha escrito la cantante y compositora catalana, y agrega: “escucharlo es de una belleza que me llena, me sorprende, me emociona. Sus contrapuntos, sus silencios, cómo cuenta lo que cuenta y el peso infinito de lo que no toca”, describe Pérez Cruz.