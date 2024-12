Juri habló de un “enojo injustificado” del PJS

El reelecto presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri, se expresó sorprendido por la ausencia de los ediles alfaristas Carlos Ale y Ana González (Compromiso Tucumán) durante la sesión para la elección de las autoridades del legislativo municipal. “Al no participar y estar ausente, es que ellos no avalan la mesa de conducción. Es un enojo injustificado; realmente no justifico su enojo absolutamente para nada”, expresó el edil peronista en diálogo con LA GACETA.