Muerte de Liam Payne: imputaron al recepcionista y a la gerenta del hotel

La magistrada también imputó a Esteban Reynaldo Grassi, jefe de seguridad del hotel; y a Gilda Martín, gerenta de CasaSur, el lugar donde murió el cantante. Aunque no trascendieron los cargos, el hecho clave sería la llamada al 911 realizada por el empleado minutos antes del episodio que terminó con la vida del ex One Direction.