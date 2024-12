El Kremlin evitó confirmar que Al Asad se refugió en Rusia tras huir de Siria

Consultado sobre si Vladimir Putin intervino directamente en la decisión de ofrecer asilo, Peskov afirmó: "Decisiones así no se pueden tomar sin el jefe de Estado". Sin ofrecer más detalles, añadió: "No tengo más que decirles". Refiriéndose a la situación en Siria, agregó: "Lo ocurrido sorprendió al mundo entero. Nosotros no somos una excepción".