Dejará Atlético Tucumán para reforzar al River de Marcelo Gallardo

Desde la Comisión Directiva de Atlético manifestaron que la salida del entrenador se da luego de un llamado especial. “Recibió una propuesta de Marcelo Gallardo”, le dijo a LA GACETA Gonzalo Carrillo, vicepresidente tercero del club. Ante esta inminente salida, desde la Secretaría Técnica del “Decano” todavía no tienen una alternativa definida para reemplazar al ex “10”, aunque hay varios nombres en carpeta, entre ellos varios ex jugadores.