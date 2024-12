El enigmático mensaje de Rodrigo De Paul tras el estreno de la nueva canción que Tini le habría dedicado

El estribillo de la nueva canción de Tini reza: "Lo que pasó entre tú y yo, yo. Fue lindo mientras duró, Ro. Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada. Y no me arrepiento, aunque nunca funcionó". Como era de esperarse, la letra llevó a los seguidores de la cantante a asociar la letra con el futbolista del Atlético de Madrid.