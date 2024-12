Giro inesperado en la causa: una ajedrecista intentó envenenar a su rival y podría recibir una suspensión de por vida

Según el comunicado oficial, no había fundamentos para proceder legalmente, ya que Osmanova no sufrió lesiones físicas directas. "En los primeros minutos sentí falta de aire y sabor a hierro en la boca", dijo la ajedrecista, lo que obligó a detener el encuentro para recibir atención médica. Pese a ello, la investigación concluyó que la inhalación del químico no dejó secuelas, motivo por el cual se rechazaron las denuncias.