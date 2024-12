Consecuencias: trabajo en conjunto de Telma Palacios y Elisa Moyano

P: Telma, ¿cómo elegiste las técnicas mixtas para los cuadros? ¿Qué te llevó a incorporar elementos como la lámina de oro o materiales aplicados?



Telma Palacios- La elección de trabajar con técnicas mixtas no fue muy pensada, porque en general, mis obras siempre han tenido un soporte matérico más o menos importante.

Y en esta serie que presento junto a Elisa y sus caligramas ,la necesidad de realizar volumen con diferentes relieves y materiales hizo mas integradora en relación con el tema elegido porque el mundo con sus desastres ecológicos sufridos por los cambios permanentes de climas , aguas contaminadas por el hombre, vientos huracanados , incendios incontrolados, movimientos terrestres increíbles....todo me fue condicionando al trabajo seriado de pinturas en la temática de "Consecuencias"

La exageración de una paleta cromática también la realicé pensando que los fuegos tenían que ser presentados con la mayor cantidad de cálidos posibles. Lo mismo hice con la representación de temperaturas extremas.... A los azules y grises los traté con lo más gelico en color y pequeñas láminas de hojas metalizadas.

Es posible que el soporte rígido de estas obras haya permitido que en la variedad de materiales yo pudiera lograr la composición deseada.

En " las cuatro estaciones", que son cuatro obras, la exageración de materiales aplicados lo presento con la seguridad de saber que plasticamente el llamado de atención visual es importante para el observador..



P- ¿Hubo alguna obra o poema en particular que les resultara más difícil de realizar? ¿Por qué?