Cuáles son los países más prometedores para el desarrollo, según el Índice de Prosperidad

Criterios de inclusión y exclusión

En el Índice de Prosperidad se han incluido todos los países para los que se disponen del 90% de los datos necesarios para elaborarlos. Cuando faltó información esencial, como el producto interno bruto per cápita, y no se han podido completar con fuentes alternativas, el país ha sido excluido del Índice. Por este motivo, por ejemplo, Cuba y Corea del Norte no forman parte de la clasificación. Sobre la metodología, cabe tener en cuenta lo siguiente: